Patricia Hitchcock: Die Schauspielerin ist tot

Alfred Hitchcock gab seiner Tochter Nebenrollen in drei seiner Filme. In "Die rote Lola" feierte sie im Jahr 1950 ihr Filmdebüt. Danach war sie in vielen weiteren Produktionen zu sehen - darunter "Der Dreckspatz und die Königin" (1951), "Der Fremde im Zug" (1951), "Alfred Hitchcock Presents" (1955-1960), "Screen Directors Playhouse" (1956), "Die zehn Gebote" (1956), "The Life of Riley" (1958), "Ladies of the Corridor" (1975), "Six Characters in Search of an Author" (1976) oder "Skateboard" (1978). Zuletzt war sie in "The Man on Lincoln’s Nose" im Jahr 2000 zu sehen.