Markie Post: Der "Ein Colt für alle Fälle"-Star ist tot

Trauriger Abschied von Markie

Markie dürfte vielen Fans noch als "Terri Michaels" aus der Kult-Serie "Ein Colt für alle Fälle" bekannt sein. Doch sie war auch in Produktionen wie "Scrubs - Die Anfänger", "Das A-Team", "Harrys wundersames Strafgericht" und "Der unglaubliche Hulk" zu sehen. In "Verrückt nach Mary" spielte sie die Mutter der Hauptrolle von Cameron Diaz.

In dem Statement ihrer Familie heißt es, dass Markie vielen Menschen "gezeigt hat, wie man in einer oft rauen Welt freundlich, liebevoll und verzeihend ist." So habe sie gerne Kuchen für ihre Freunde gebacken und sogar Gardinen genäht, wenn jemand in eine neue Wohnung gezogen ist. Diese Erinnerungen bleiben ihren Liebsten für immer...