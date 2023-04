Patricia Kelly: Emotionale Enthüllung! SIE ist ihre Lebensretterin

Jeden Tag denkt die Sängerin Patricia Kelly (53) an die dunkelsten Stunden in ihrem Leben zurück. Vor knapp 14 Jahren erkrankte sie an Brustkrebs, was ihre Welt erschütterte. Bei jedem Blick in den Spiegel erinnert sie sich an den Kampf und den Sieg gegen die Krankheit. In dieser schwierigen Zeit stand ihr stets ihre geliebte Ärztin Professor Dr. Ulrike Nitz zur Seite, die ihr half, die Operation zu überstehen und ihr Trost, Mut und Hoffnung schenkte.