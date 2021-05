Patricia Kelly: Jetzt packt sie über den Tod von Barby Kelly aus

Nicht nur die Fans zeigten sich von dem Ableben von Barby Kelly sichtlich geschockt! Auch die Familie der Kelly-Tochter ist seit dem schlimmen Verlust ihrer geliebten Schwester in tiefer Trauer. So berichtet Patricia Kelly nun via "Instagram": "Natürlich waren das extrem, extrem harte Wochen. Ja, es ist immer noch hart und ja, immer noch surreal. Und wir vermissen Barbie sehr. Wir lieben sie sehr." Wow! Ehrliche Worte, die einen ganz intimen Einblick in das Innerste der Familie gewähren. Aber auch Maite Kelly rührt ihre Fans mit ihren Abschiedsworten an Barby zu Tränen!