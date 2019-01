Reddit this

Die Kelly Family feierte in diesem Jahr ihr Mega-Comeback! Kathy, Jimmy, Joey, Angelo, Patricia und John Kelly rockten wieder die Bühnen Deutschlands.

Doch so fröhlich wie die Geschwister sind, lief es nicht immer ab. Jetzt macht eine traurige Beichte!

Maite Kelly: Jetzt eskaliert der Streit!

Patricia Kelly: Kein Kontakt!

Bevor die nämlich zusammenkam, herrschte teilweise absolute Funkstille zwischen den Geschwistern. Das verrät jetzt Patricia Kelly ganz ehrlich im Interview mit „eventim.com“.

„Ich will keine Namen nennen, aber ich hatte mit einem Geschwister wirklich über fünf Jahre keinen Kontakt“, so die Blondine ernst.

Wer es war? Dazu schweigt die 48-Jährige beharrlich. Doch diese Zeit ist ohnehin längst vorbei. „Jetzt aber ist wieder alles ganz normal wie früher, beste Freunde. Man muss schon sagen: Die Stimmung ist wirklich großartig. Man merkt, dass wir älter geworden sind. Wir sind dankbar für das, was wir haben, wir schätzen auch das, was wir haben, mehr. Es war wichtig, dass wie alle eine Zeitlang unseren Weg gegangen sind. Wir haben Familien gegründet, und jetzt ist irgendwie genau alles richtig“, so Patricia Kelly weiter.

Die Geschwister verstehen sich sogar so gut, dass sie ein neues Comeback 2019 nicht ausschließen wollen! „Es wäre natürlich ein Traum, für mich persönlich. Natürlich müssen wir alle als Team entscheiden, ob wir weitermachen. Ich bin dabei, und ich hoffe, dass meine Geschwister auch…“, schwärmt begeistert.

Kelly Family Comeback mit Maite und Michael Patrick Kelly?

Da bleibt nur noch eine Frage offen: Sind 2019 vielleicht auch endlich und „The Voice of Germany“-Coach Michael Patrick Kelly dabei? Ganz abwegig ist das nicht!

Noch vor einem Jahr erklärte im Interview mit „spot on “: „Die beiden sind - momentan - nicht dabei. Von uns aus besteht aber die ganze Zeit die Chance und auch der Wunsch, dass sie noch dazukommen. Die Tür ist offen!“ Die Fans würde es auf jeden Fall riesig freuen…