Patricia Kelly: Sie meldet sich aus dem Krankenhaus zu Wort!

Patricia Kelly muss ihre Termine absagen und Tour verschieben. Einfach fällt ihr das nicht, aber sie muss sich in den kommenden Wochen auf Rat von ihren Ärzten schonen. "So schwer es mir fällt, werde ich mich an den ärztlichen Rat halten müssen, und es bricht mir das Herz, die wundervolle Tour für den Moment ruhen zu lassen und geplante Termine vorerst auf Eis legen zu müssen", so die Musikerin. Noch ist völlig unklar, wann Patricia Kelly wieder auf der Bühne stehen kann.

