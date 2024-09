Patricija Ionel: "Let’s Dance"-Profi nach Zwillingsgeburt schon wieder auf dem roten Teppich

Patricija und Alexandru Ionel schweben im Babyglück und teilen ihre große Freude schon kurz nach der Geburt ihrer Zwillinge via Instagram mit: "Lange konnten wir es kaum glauben, doch es hat geklappt - unsere zwei süßen Mäuse sind fit und gesund in diese wunderschöne Welt gekommen", verkündet Patricija unter einem Post. Doch der Weg dorthin war nicht einfach, wie die frischgebackenen Eltern in den sozialen Netzwerken berichten. Nachdem zunächst Alexandru in seiner Instagram-Story über die schwierige Geburt berichtet hatte, teilte die nun dreifach-Mama selbst ihre Geschichte.