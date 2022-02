Doch selbst die Elternfreuden hielten die frischgebackene Mutter nicht davon ab, nur drei Wochen später wieder auf dem Tanzparkett zu stehen. Während Patricija Ionel ihre Hüften bei "Let's Dance" 2022 schwingt, verzichtet ihr Partner Alexandru freiwillig auf eine Teilnahme. Der 27-Jährige kümmert sich hinter den Kulissen rührend um seinen Sohn Noelis. "Eine groben Plan haben wir. Dass ich natürlich Patricija vor Ort und in weiteren Städten, wo sie hin muss, unterstütze und die Zeit mit dem Baby verbringe. Und wenn sie freie Lücken hat im Laufe des Trainingstages, dann werden wir natürlich versuchen, das so zu machen, dass sie auch die Zeit mit Noelis verbringt", erklärt er im Interview mit RTL. Was für ein tolles Dreamteam!

Nicht nur Alexandru und Patricija Ionel sind neben der Tanzfläche ein Traumpaar, sondern auch hier hat es gefunkt: