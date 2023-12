Patrick Romer & Gloria Glumac: Flirt beim "Promi-Büßen"! Sind sie ein Paar geworden?

In der neuen Folge, die bereits bei Joyn abrufbar ist, wird Patrick von seinen Konkurrenten kurz vor dem Finale aus der Sendung geschmissen. Eine Katastrophe für Gloria! "Tatsächlich sieht man jetzt die nicht so starke und taffe Gloria, die einfach auch verletzlich ist", schluchzt sie. "Patrick war als Bezugsperson der letzte Strohhalm, an dem ich mich festgehalten habe, um hier durchzuziehen. Jetzt hat man mir den letzten Halt genommen." Wenig später verkündet die 31-Jährige ihren Konkurrenten: "Ich gebe auf! Ich habe keinen Bock mehr!"