"Das große Promi-Büßen"-Gloria Glumac: Dieses Verhalten bereut sie am meisten

Gloria Glumac sorgte mit ihrer aufbrausenden Art bereits in mehreren Reality-TV-Shows für Aufruhr. Die 31-Jährige wurde bekannt, als sie bei "Temptation Island" ihre Beziehung auf die Probe stellte. Anschließend nahmen Gloria und ihr - dann - Ex Nikola an der Show "Prominent getrennt" teil. Für beide Sendungen musste Gloria viel Kritik einstecken. Ihre explosive Art kam nicht bei allen gut an.

Jetzt nimmt die gebürtige Baden-Württembergerin an der zweiten Staffel von "Das große Promi-Büßen" teil und muss sich mit den Fehlern aus ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Uns hat sich exklusiv verraten, was sie am meisten bereut, vor welchen Bestrafungen sie am meisten Angst hat, auf welche ihrer Mitstreiter:innen sie sich am meisten gefreut hat und auf wen so gar nicht...