Emmy Russ: Zwischen Gleichgültigkeit und Angst bei "Das große Promi-Büßen"!

"Ich bereue tatsächlich wenig bis gar nichts in meinem Leben, da ich im Gegenteil finde, dass ich für mein junges Alter schon sehr früh, sogar zu früh, richtig nachgedacht und gehandelt habe und deswegen heute dastehe, wo ich bin und das so erfolgreich", antwortet Emmy Russ im Interview mit InTouch Online auf die Frage, welche Dinge sie aus ihrer Vergangenheit am meisten bereut. Eine knallharte Aussage der 24-Jährigen. Doch ist sie mit dieser Einstellung bei "Das große Promi-Büßen" in der richtigen Sendung? Fraglich!

Doch eins bereitet Emmy Russ zumindest Sorgen. Denn die "Bestrafungen", die sie in der Show erwarten dürften, sind kein Zuckerschlecken. Im Interview verrät sie: "Ich hab Angst vor Strafen, die mich wirklich richtig leiden lassen, Dinge, vor denen ich Phobien habe, die mich hässlich aussehen lassen." Denn für die ehemalige "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin steht eins fest: "Was mir am wichtigsten ist, die Schönste zu sein."

Und um diesen Titel kann sich die gebürtige Hamburgerin mit den anderen Promi-Damen streiten, denn Freundschaften sucht Emmy Russ bei "Das große Promi Büßen" scheinbar keine. Sie verrät: "Ich freu mich auf überhaupt niemanden. Ich freu mich, dass ich dabei bin und das ist das Wichtigste."

Ob es zwischen Emmy Russ und den anderen Teilnehmern der Show krachen wird, werden die nächsten Tage zeigen. Und wer weiß, vielleicht wird sie von Moderatorin Olivia Jones doch noch bekehrt und verfällt in tiefe Reue...