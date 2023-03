Paul Grant: Der "Harry Potter"-Star ist tot!

Paul kollabierte und wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Doch die Ärzte konnten nichts mehr für ihn tun. Diagnose: hirntot. Die britische "Sun" berichtet jetzt, dass die Familie die lebenserhaltenden Maschinen am Sonntag abgeschaltet hat. "Mein Vater war in so vielerlei Hinsicht eine Legende. Er zauberte jedem immer ein Lächeln und ein Lachen ins Gesicht. Ich liebe dich so sehr. Schlaf gut", sagt seine Tochter Sophie Jayne. Auch seine Lebenspartnerin Maria Dwyer ist am Boden zerstört: "Paul war die Liebe meines Lebens. Der lustigste Mann, den ich kenne. Er hat mein Leben komplett gemacht. Das Leben wird ohne ihn nie wieder dasselbe sein."