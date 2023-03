"Hartz und herzlich": Das waren ihre letzten Worte - Letzte Folge mit Gudrun (†62)

Große Trauer um "Hartz und herzlich"-Gudrun. Der Serien-Liebling ist nun zum letzten Mal im TV zusehen gewesen. In der letzten Folge der 6. Staffel der RTLZWEI-Doku mit dem Titel "Abschied und Neuanfang" flimmert die verstorbene Benz-Baracken Bewohnerin nach ihrem Tod noch einmal über die Bildschirme. In dieser bekamen Gudrun und ihr Mann Michael Besuch von ihrem guten Freund Dieter, der ihnen eine Kiste Lebensmittel vorbeibrachte. Ihn und die 62-Jährige verband eine langjährige Freundschaft, die auch nicht nach dem Umzug in die Innenstadt abbrach.

Auch er ist in der letzten Folge mit Gudrun besorgt um ihre Gesundheit und sprach mit ihr und Michael unter Anderem auch über ihre Diabetes-Erkrankung. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnen konnte - Gudrun stirbt nur wenig später an einer Blutvergiftung. Im TV wurden nun ihre letzten Worte der Serie ausgespielt. Michael wollte aus den Lebensmitteln von Dieter etwas Leckeres für seine Frau zaubern und zählt die unterschiedlichen Kohlsorten auf, die ihm dafür nun zur Verfügung stehen. Gudrun lässt daraufhin ein letztes Mal verlauten: "Prima, eine schöne Farbmischung" und verabschiedete sich damit für immer von ihren Fans.

