Paul Janke: Jaa, der Bachelor wird Papa!

Sie waren „nur gute Freunde“, dann auf einmal mehr, dann wieder nicht – und jetzt? Ex-Bachelor (37) und die Unternehmer-Gattin Kathrin Bösch (37) machen ernst - und Paul wird auf einmal Stiefpapa.

„Es macht den Anschein, dass das Management von Paul und Kathrin versucht, diese Liebesbeziehung zu vertuschen, um den ‚Bachelor‘ als Dauersingle in der Öffentlichkeit darzustellen“, erzürnte sich Kathrins Noch-Ehemann, der Immobilien-Millionär Wilfried Bösch (50), kürzlich im „Bunte“-Interview. Und tatsächlich macht es den Anschein, als steckt hinter der „guten Freundschaft“ der beiden deutlich mehr: Wie eine Familie schlendern Paul, Kathrin und ihre beiden Töchter durch die Straßen von Mallorca, der Wahlheimat des Bachelors, wie "Closer"-Fotos belegen.

Paul Janke wird jetzt Ersatz-Papa

Was war geschehen? 2016 lernte Paul die zweifache Mutter auf einer Party kennen. Ein Jahr später waren sie dann ein Paar. Kathrin trennte sich zwischenzeitlich von ihrem Noch-Ehemann und ging eine Beziehung mit Paul ein, die jedoch nach rund einem Jahr wieder zerbrach. Als er vor Kurzem in einem -Interview auf sein Liebesleben angesprochen wurde, platzte es aus ihm heraus: „Es gab schon mal eine Frau, mit der ich länger zusammen war. Ich würde schon sagen, dass ich diese Frau geliebt habe.“

Als der Sender Kathrin Bösch mit dieser Aussage konfrontierte, brach sie in Tränen aus. „Ich würde sagen, dass Paul nach meinen Kindern der wichtigste Mensch in meinem Leben ist. (…) Ich hatte das ganz nach hinten gestellt, und plötzlich sieht man diese Liebeserklärung. Mir kamen die Tränen, es war schon ein Moment, der mich sehr berührt hat.“ Offenbar so sehr, dass die Trennung noch mal überdacht werden musste…

Paul Janke ist ein Familienmensch

Jetzt gehen sie wieder gemeinsam durch die Welt: Nach dem Dinner im Sushi-Restaurant „Lucy Wang“ im Jachthafen von Puerto Portals laufen Paul und Kathrin gemütlich durch die Straßen des mallorquinischen Ortes. Mit dabei: der Familienhund und ihre Töchter Saphira (13) und Alexa (8). „Die vier wirkten sehr harmonisch, als sie nach dem Essen in Richtung Auto schlenderten. Wie eine richtige Familie“, so ein Augenzeuge zu "Closer".

Paul als Stiefpapa in spe – in der Vergangenheit verriet er ja bereits, wie sehr er sich Nachwuchs wünscht. „Ich wollte schon immer eine Familie und Kinder haben. Insofern – es muss halt nur die Passende sein.“ Ob Kathrin diese passende Frau fürs Leben ist? Ob er nach all den Rosen, die er in den letzten Jahren verteilen musste, endlich glücklich wird? Sieht ganz so aus…