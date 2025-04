Paul Janke privat wie nie: "Ich wollte nie ins Fernsehen" – So wurde er durch Zufall zum TV-Star

In der RTL+ Show "Du gewinnst hier nicht die Million" stellt sich Paul Janke nicht nur der sportlichen Herausforderung gegen Stefan Raab, sondern gibt auch intime Einblicke in sein Leben vor dem TV-Ruhm. Der 43-Jährige verrät: "Ich habe mich nie beworben und wollte nie in die Öffentlichkeit." Statt Casting-Couch war es tatsächlich das Karriere-Netzwerk XING, das ihn 2012 auf das Bachelor-Format aufmerksam machte. Damals studierte er noch BWL und Marketing, lebte ein ganz normales Leben – bis der TV-Zufall zuschlug.