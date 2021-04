Oksana Romberg: Die Star-Kosmetikerin (50) wurde ermordet

Nach dem Aufbrechen ihrer Wohnungstür fanden die Feuerwehrleute Oksanas Leiche. Aktuell spricht alles für ein Gewaltverbrechen. Wie das Blatt weiter berichtet, ist die 50-Jährige laut Obduktion an schweren Verletzungen an Kopf und Oberkörper gestorben. Wer dafür verantwortlich ist? Bisher völlig unklar. "Sie war so ein wunderbarer und herzlicher Mensch, so positiv, sie hat immer so viel gelacht", versichert ein Freund gegenüber der "BILD". "Sie hatte nie mit jemandem Ärger." Die Mordkommission ermittelt weiter.

