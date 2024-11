Peer Kusmagk: Über Gewalt in der Beziehung und was er Pietro Lombardi rät!

Die Situation in der sich Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa befinden, ist dem ehemaligen "Adam sucht Eva"- Kandidaten bekannt, auch er ist "ein Täter". Seine Frau hat sehr unter seinen unkontrollierten Wutausbrüchen gelitten. "Also ich muss schon sagen, dass ich viel Angst hatte. Auch, dass diese Ausraster wieder passieren", erklärt die Moderationstrainerin im Interview. Ihr Ehemann erinnert sich an die Formen von psychischer Gewalt, denen seine Frau ausgesetzt war, in Konfliktsituationen habe er sie angeschrien und Türen geknallt.