Peinliche Namenspanne um Norwegens Rüpel-Royal Marius Borg Høiby

Beim norwegischen Königshaus sorgt ein Formfehler für große Aufmerksamkeit. Ausgerechnet am Nationalfeiertag unterlief dem Hof ein Fauxpas, der in royalen Kreisen eher Seltenheitswert hat: Prinz Sverre Magnus (19), dritter in der norwegischen Thronfolge, wurde in einer offiziellen Mitteilung versehentlich zu "Prinz Sverre Marius".