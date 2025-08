"Perfect Match" 2025: Staffel 3 ist gestartet – alle Kandidaten & Infos zur Netflix-Show!

"Hot Singles Summer" auf Netflix! Seit dem 1. August wird bei "Perfect Match" Staffel 3 wieder heftig geknutscht, gezankt und taktiert – mit altbekannten Gesichtern aus Temptation Island, Love Is Blind, Too Hot To Handle & Co. Dieses Mal treffen unsere liebsten Reality-Stars auf alte Ex-Flirts, neue Schwärmereien und jede Menge pikante Challenges. Intrigen, Eifersucht und Tränen stehen dabei natürlich genauso auf dem Plan wie heiße Dates und noch heißere Couples. Doch wer am Ende wirklich DAS EINE Perfect Match findet? Gar nicht so leicht zu durchschauen …