Pete Davidson: Er kriegt sie alle

Beim Basketballspiel der New York Knicks gegen die Memphis Grizzlies in New York City nahmen Pete und Emily in Reihe eins Platz. Schluss mit dem Versteckspiel! Dass vermutlich unzählige Männer jetzt neidisch auf Pete sind, ist keine Frage. Klar ist aber auch: Unzählige Frauen sind jetzt auch neidisch auf Emily! Und das ist eigentlich merkwürdig, denn Pete ist weder ein Adonis noch schwimmt er in Geld … Trotzdem liegen ihm die VIP-Damen zu Füßen! Stars wie Ariana Grande, Kaia Gerber, Kate Beckinsale, "Bridgerton"-Star Phoebe Dynevor und zuletzt Kim Kardashian waren hin und weg von Pete.