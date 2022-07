Pete Davidson & Kim Kardashian: Wundervolle Baby-News

Pete Davidson ist verliebt! Und zwar über beide Ohren. Nachdem er und Kim Kardashian ihre Liebe Anfangs noch vor der Öffentlichkeit versteckten, leben sie sie jetzt ganz offen aus. Ob Kim ihn auch zu den neusten Aussagen inspiriert hat?

In der Show "Hart to Heart" mit Kevin Hart als Host plaudert er jetzt ganz offen über den größten Wunsch in seinem Leben: Er will Kinder!