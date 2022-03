Peter Bowles: Der Serien-Star ist tot

Bekannt wurde Peter Bowles vor allem durch die BBC-Sitcom "To the Manor", wo er die Rolle des Richard DeVere verkörperte. Zuletzt spielte er den Duke of Wellington in der Royals-Dramaserie "Victoria". Sein letzter Film "Off the Rails" erschien im Jahr 2021. Im Jahr 1936 wurde der Schauspieler in London geboren und wuchs dort in einer der ärmsten Stadtteile auf. Mit seiner Ehefrau war er 60 Jahre lang verheiratet. Er hinterlässt nicht nur sie, sondern auch die drei gemeinsamen Kinder.

