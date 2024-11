Peter Klein: "Ich habe lange geschwiegen..." – Heftige Vorwürfe gegen Ex Iris Klein

Die Scheidung von Iris Klein (57) und Peter (57) ist nach langem Hin und Her endlich durch. Doch Ruhe kehrt damit nicht ein. Nachdem Peter jetzt auch noch seine Beziehung zu Yvonne Woelke (45) öffentlich gemacht hat, knallt es zwischen den Ex-Eheleuten erneut gewaltig.

Das Liebes-Outing von Peter Klein und Yvonne konnte auch Iris nicht unkommentiert lassen. Sie sieht sich in ihren Vermutungen, dass die beiden seit Januar 2023 eine Affäre haben, bestätigt und stichelt auf Instagram gegen ihren Ex. Doch der hat jetzt genug und stellt klar: "Nein, ich bin nicht mehr still!" "Ich habe lange geschwiegen, mir immer wieder auf die Zunge gebissen", schreibt Peter in einem Reel auf Insta. Jetzt sei es an der Zeit, "laut zu werden", seine Wut rauszulassen und "allen Menschen meine Geschichte zu erzählen" ...