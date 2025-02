Peter Klein: "Promis unter Palmen"-Ausraster! Jetzt teilt er gegen ALLE aus

"Ich bin entsetzt. Ich bin wahrlich entsetzt über so widerliche Menschen, die in diesem Format sind. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich in die Geschichte involviert bin, aufgrund dessen, dass Yvonne dabei ist und meine Ex", poltert Peter in seiner Instagram-Story. "Ich bin erschüttert und komplett angeekelt von so einem widerlichen Verhalten, was da gezeigt wird von den jeweiligen Protagonisten."

Zur Erinnerung: Das Wiedersehen der Erzfeindinnen war nicht gerade als friedlich zu bezeichnen. "Das ist die Schlampe, die mir meinen Ehemann weggenommen hat", feuert Iris beispielsweise. Keine gute Grundlage für eine Versöhnung.

Peter kann sich beim Gedanken an die Sendung gar nicht mehr beruhigen. "Ich kann nicht verstehen, dass Menschen so widerlich sind und so ekelhaft miteinander umgehen können, wie es in dieser Folge passiert. Was ich daran noch schlimmer finde, ist, dass die ganzen Social Creator und die ganzen Influencer, die sich die Folge ansehen, jetzt meinen, sie müssen auf diesen Zug aufspringen und dieses scheiß Verhalten auch noch gutheißen", meckert er. "Mein Gott. Langt euch mal an den Kopf. Wo ist denn euer soziales Empfinden geblieben? Habt ihr keine Empathie mehr?"

Auweia ...