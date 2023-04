Peter Klein & Yvonne Woelke: Gemeinsame TV-Sendung!

Wie die "BILD"-Zeitung berichtet, drehen die beiden gemeinsam die TV-Show "The Block". Die amerikanische Erfolgsshow soll unter einem anderen Namen jetzt auch nach Deutschland kommen. Aktuell findet die Produktion in Köln unter strengster Geheimhaltung statt. Im US-Original treten jeweils Paare gegeneinander an, die Häuser und Wohnungen renovieren. Gewonnen hat das Team, dass das neue Haus mit dem meisten Gewinn wieder verkauft. Insider berichten, dass Peter renoviert und Yvonne ihm beim Dekorieren hilft. Wann das Format ausgestrahlt wird, ist bisher noch völlig unklar

