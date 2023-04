Peter Klein & Yvonne Woelke: Gemeinsam im Baumarkt erwischt!

Das Klein-Drama nimmt einfach kein Ende! Angeblich hat Peter Klein seine Frau Iris mit Yvonne Woelke in Australien betrogen. Es folgte die Trennung und eine öffentliche Schlammschlacht. Dabei beteuerten Peter und Yvonne immer wieder, dass nie etwas zwischen ihnen gelaufen ist. "Es wurden einfach so viele Falschdarstellungen an die Öffentlichkeit gebracht und mir ist es einfach wichtig zu betonen, dass da nichts mit Peter war. Es war keine Affäre, wir haben unsere Partner nicht betrogen, Peter und ich, und es ist halt einfach schade, dass uns nicht geglaubt wird", stellte sie in der Sendung "Volles Haus" klar. Doch ist das wirklich die Wahrheit?