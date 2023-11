Peter Klein & Yvonne Woelke: Mit ihrem Song provozieren sie Iris!

Als Beweis für ihre Sucht nach Fame spielte die Moderatorin eine alte Sprachnachricht von Yvonne ab, in der diese förmlich danach bettelt von Olivia in "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach" interviewt zu werden. "Frag nicht wie, frag nicht wo, setz dein Herz einfach auf Risiko", lauten die Zeilen in Peters Song, die Yvonne anscheinend umgesetzt hat.

Auch Peter scheint die mediale Aufmerksamkeit zu genießen. Denn ohne das ganze Drama wäre er möglicherweise jetzt nicht bei Promi Big Brother dabei.