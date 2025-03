Yvonne Woelke: Alles nur Taktik? So rechtfertigt sie die Reaktion auf Peter Kleins Botschaft

Um eventuelle Missverständnisse aufzuklären, meldet die 46-Jährige sich nun via Social Media zu Wort."Ich lese ganz oft, die Yvonne hat sich gar nicht gefreut über die lieben Worte von Peter. Das stimmt nicht. Auf gar keinen Fall. Ich habe mich über jedes einzelne Wort von Peter gefreut. Ich habe so viel Druck gehabt, von den ganzen anderen Mitarbeitern, die nicht auf meiner Seite waren. Ich gebe euch zu 100 Prozent recht. Ich hätte was sagen sollen. Ich hätte einfach sagen sollen: Haltet eure Fressen, ich möchte auch meine liebevolle Videobotschaft genießen", erklärt Yvonne in ihrer Instagram-Story.

Sie gesteht außerdem, einen Plan verfolgt zu haben. "Ich habe so ein bisschen mit meiner Taktik gespielt. Ich hatte auch noch Hoffnung gehabt, dass ich vielleicht doch noch drin bleibe. Aber es kommt immer anders, als man denkt", so die gebürtige Berlinerin. Ja, damit hat sie wohl recht ...