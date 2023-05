Peter Klein & Yvonne Woelke: Sie machen ihre Beziehung zu Geld

Aber von vorne. Peter soll in Australien seine Frau Iris mit Yvonne betrogen haben. Beide bestreiten das bis heute. Allerdings gab Peter danach zu, sich in Yvonne verliebt zu haben. Und wie bleibt man dann am besten im Gespräch? Man macht Reality-TV. Deswegen drehen Peter und Yvonne für die noch strenggeheime RTL-Show "The Block". Für das Format, bei dem es um Renovierung und Neugestaltung von Wohnungen geht, treten vier Promi-Paare gegeneinander an und leisten schweißtreibende Sanierungsarbeiten.

Für Peter ein echtes Heimspiel! Er war vor seiner TV-Karriere selbst auf Baustellen zu Hause und verdiente als Maler und Lackierer seine Brötchen.

Yvonne kümmert sich um die Deko und Inneneinrichtung. Welches Paar am Ende den höchsten Verkaufspreis mit der Wohnung erzielt, das gewinnt.

Brisantes Detail: Die Promis nächtigen nicht im Hotel – sondern in den Wohnungen! Das bedeutet, dass Peter und Yvonne bereits ein gemeinsames Dach über dem Kopf haben. Aber inwieweit Aktivitäten innerhalb der Schlafzimmer gefilmt werden, ist bisher noch nicht bekannt ...

