Peter Kraus: Schock-Diagnose nach seinem Horror-Unfall!

Bisher ging der fast 79-jährige Peter Kraus komplett unfallfrei durchs Leben. Doch aus irgendeinem Grund endete seine Glückssträhne im vergangenen September. In der ARD-Sendung ‚Spiel für dein Land‘ stürzte er so unglücklich, dass seine Schulter brach. „Da ich nie einen Unfall hatte, nie im Krankenhaus war, sagten mir die Ärzte: ‚Es ist klar, dass du ein Trauma kriegst‘“, erinnert er sich.

Und die Mediziner sollten Recht behalten! Auch Wochen nach dem Unfall hatte Peter Kraus mit Panik-Attacken und Todesängsten zu kämpfen. „Ich konnte nicht mehr im Dunkeln schlafen“, so der Sänger. „Ich bin ununterbrochen aufgewacht und habe gedacht, dass ich keine Luft mehr bekomme.“

Peter Kraus: Trennungs-Drama!

Die wohl schlimmsten Angstzustände hatte Peter Kraus als er wegen eines Jobs in einem Hotel übernachtete. Um sich zu beruhigen, wollte er etwas frische Luft schnappen, aber: „In den modernen Hotels kriegst du nirgends ein Fenster auf. In meiner Panik bin ich aus dem Zimmer gestürmt und in Unterhose den Gang entlanggelaufen.“ In dem Moment habe der Künstler beschlossen, dass sich etwas ändern müsse.

Zum Glück wich seine Frau Ingrid in der schweren Zeit nicht von seiner Seite und half ihrem Peter das Trauma zu überwinden. Heute geht es ihm schon wieder viel besser. „Und das werde ich allen Fans ab März noch einmal auf meiner Abschiedstour zeigen“, verkündet er glücklich.