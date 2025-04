Peter Maffay: Ehe-Drama vor laufender Kamera

Oops, was war denn da los? Peter Maffay (75) und seine junge Frau Hendrikje (37) waren in einer TV-Show zu Gast – und stritten mal wieder vor laufender Kamera…

Zu Beginn der Sendung wurde ein alter Clip gezeigt, in dem der Sänger verriet, wann er sich im Studio wohlfühlt: "Es muss dunkel sein und nach Zigaretten stinken. Und nach Bier." Über diese Szene musste Peter Maffay schmunzeln: "Es ist amüsant zu sehen, was ich von mir gegeben habe." Seine Frau fand das allerdings gar nicht lustig. "Ich war gerade entsetzt über die Bilder. Also, das findet bei uns gar nicht statt", stellte sie klar. Peters knappe Antwort: "Vergangenheit. Da gab es dich noch gar nicht."

Es ist nicht das erste Mal, dass zwischen dem Ehepaar dicke Luft herrscht. Vielleicht versucht Hendrikje zu sehr, ihren Mann in ihrem Sinne zu verändern…