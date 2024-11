Peter Maffay: Sohn Yaris packt aus! SO ist das Verhältnis wirklich zu seinem Vater

Peter Maffay spricht offen über Fehler, die er in der Vergangenheit machte, als er für Yaris nicht ausreichend da sein konnte. Mit Anouk will er es besser machen. Das harmonische Zusammenleben mit seiner Tochter und Ehefrau Hendrikje, die er 2015 kennenlernte und später heiratete, unterstreicht diesen neuen Fokus. Für den Künstler ist klar: Es ist nie zu spät, um die Familie in den Mittelpunkt zu stellen und verlorene Zeit nachzuholen.