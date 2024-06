Peter Maffay: Betrugsskandal! Er erstattet Anzeige

In der vergangenen Zeit wurden immer öfter die Gesichter von prominenten Menschen online für Fake-Werbungen missbraucht. Jetzt hat es auch den 74-Jährigen getroffen: In der britischen "Express" stand unter einem Foto von Maffay: "Tragischer Verlust für Deutschland", was darauf hindeuten könnte, dass dem Sänger etwas passiert sei. Doch der Link führt zu einem "Tagesschau"-Artikel, der ein angebliches Gespräch zwischen Markus Lanz und Peter Maffay zeigt: "Ich werde allen zeigen, dass jeder arme Mensch in Deutschland mit einem Zeitaufwand von nur 20 bis 30 Minuten am Tag Tausende von Euro verdienen kann", heißt es beispielsweise. Doch diese Worte hat der 74-Jährige nie gesagt!