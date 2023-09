"The Voice of Germany"-Gewinner: Alle Sieger im Überblick

Auch in diesem Jahr suchen die Coaches von "The Voice of Germany" wieder nach den besten Talenten. Wer kann die Jury und die Zuschauer von seinem Talent überzeugen? Für wen drehen sich die roten Stühle um? In der diesjährigen Staffel werden Giovanni Zarrella, Shirin David, Ronan Keating, Bill Kaulitz und Tom Kaulitz alles geben, um sich und ihr jeweiliges Team zum Sieg zu führen. Doch hat eigentlich in den vorherigen Staffeln gewonnen? Wir werfen einen Blick auf alle "The Voice of Germany"-Gewinner der letzten Jahre!