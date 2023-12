Peter Maffay: "Mein Leben ist ein Marathon!" Deshalb macht er Schluss

Hatten Sie Talent?

Überhaupt nicht. Ich spielte grauenhaft. Aber ich hatte dem Willen meiner Mutter nichts entgegenzusetzen. Sie war eine resolute kleine Frau, die sich immer durchsetzte. Erst mit 14 sagte ich zu ihr: "Das war’s." Freunde von mir hatten Wandergitarren, die ich zu spielen lernte. Die Mädchen mochten es. Das ist bis heute so geblieben (lacht).

Machen Sie mit Ihren Kindern auch Musik?

Oh ja. Mein Sohn Yaris ist 19 und wird ebenfalls Musiker. Ohne in meine Fußstapfen zu treten. Er lebt zwar inzwischen bei uns in Tutzing, geht aber seinen eigenen Weg. Und die bald fünfjährige Anouk singt sehr viel und laut.

Neuerdings singen Sie auch mit US-Star Anastacia, die Sie auf Ihrer Tour begleiten wird.

Eine Fügung, denn sie passt gut zu uns – und wir hoffentlich auch zu ihr. Anastacia hat ihr Herz am richtigen Fleck und man hört es. Sie wird uns in Grund und Boden singen.

Was haben Ihnen Ihre Eltern mitgegeben, wofür Sie heute noch dankbar sind?

Meine Mutter hat mir den Jähzorn mitgegeben. Sie war sehr impulsiv und ungeduldig. Auch ich kann ungespitzt durch die Decke gehen, wenn ich wütend bin. Mein Vater war genau das Gegenteil: ein überlegter Mann mit Prinzipien, der seinen Willen eher leise durchgesetzt hat. Die Mischung dieser beiden Charaktere macht mich aus.

Und was bedeutet für Sie Glück?

Ich bin vom Sternzeichen Jungfrau – und bei denen ist es ja bekanntlich so, dass sie den Bleistift von der linken Seite des Schreibtischs auf die rechte rüber rücken, weil es ästhetischer aussieht …

… Sie sind also ein Pedant?

Ja (lacht). Wenn ein Bild schief an der Wand hängt, kann ich nicht vorbeilaufen, ohne es gerade zu rücken. Deshalb sind in meinem Leben mit einer gewissen Disziplin Dinge erreichbar, die ich aus einer Position des Chaos heraus nie schaffen kann. Ich muss mich immer ein bisschen anstrengen, manchmal sogar schinden. Wobei mich das nicht stört. Ich habe erkannt, dass ich als kleinerer Mensch etwas mehr trainieren muss, um über eine Hürde zu kommen. Mein Leben entspricht keinem Sprint, sondern eher einem Marathon.

Gibt es ein Ziel, das Sie noch erreichen möchten?

Ich will niemandem zur Last fallen, sondern selbstbestimmt bleiben, so lange es geht. Und ich möchte so alt werden, dass ich am Abiturball von Anouk noch mittanzen kann.