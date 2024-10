Peter Maffay: Nun offenbart er seine jahrelange Alkoholsucht

Heute führt er ein gesundes und glückliches Leben zusammen mit seiner Partnerin Hendrikje Balsmeyer (37) am idyllischen Starnberger See. Trotz des Altersunterschieds von 38 Jahren haben sie bewiesen, dass Liebe keine Grenzen kennt. Die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Anouk hat ihr Glück komplett gemacht. "Was soll ich sagen? Sie ist die Frau meines Lebens. Und so ein kleines Wesen ist ein gemeinsamer Neuanfang. Dafür ist es nie zu spät", schwärmte Maffay in dem Interview über seine Familie.

Das Paar, das anfangs aufgrund des Altersunterschieds skeptisch betrachtet wurde, lebt heute in Harmonie und zeigt, dass es möglich ist, nach harten Zeiten ein neues Kapitel aufzuschlagen. Maffay hat den Alkohol hinter sich gelassen und genießt sein neues Leben in vollen Zügen.