Helene Fischer: Darum muss sie jetzt vor Peter Maffay zittern!

Beide Stars sind Meister darin, ihre Alben an die Chartspitze zu bringen. Peter Maffay hält mit 20 Nummer-eins-Alben einen Rekord in Deutschland, während Helene Fischer auf acht Spitzenpositionen kommt. Doch diesmal könnte es eng werden. Beide Künstler richten sich mit ihren Kinderalben an ein ähnliches Publikum – doch Helene Fischers Album enthält Neuinterpretationen bekannter Lieder, was möglicherweise eine breitere Zielgruppe anspricht.