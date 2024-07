Peter Maffay über Ehefrau Hendrikje Balsmeyer: "Das gefällt mir bis zu einem gewissen Punkt"

"Man soll da wirklich seine Vorurteile mal durchstreichen. Und mir war es mal wichtig, dass ich irgendwann jemanden finde, der mich so ein bisschen an die Hand nimmt und mir auch Sachen beibringen kann, also dass ich nicht stehenbleibe, dass ich mich weiterentwickle", erklärt die 37-Jährige. Als sie ihren Ehemann kennenlernte, war sie gerade mal 28 Jahre alt. Er holte sie bei einem Konzert in Magdeburg für seinen Song "Du", wie er es oft machte, aus dem Publikum auf die Bühne. Als sie sich danach noch zwei Mal zufällig begegneten, wussten sie, dass sie zusammen gehörten. Peter Maffay trennte sich von seiner damaligen Frau Tania Spengler, Hendrikje gibt ihren Job auf und zieht zu Peter nach Tutzing an den Starnberger See.