Peter Merseburger: Der ARD-Moderator ist tot

Geboren wurde er am 9. Mai 1928 in Zeitz. Er studierte Germanistik, Geschichte und Soziologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der Philipps-Universität Marburg. Er war zunächst Redakteur, wechselte später zum Fernsehen, leitete das Magazin "Panorama" und wurde Chefredakteur beim NDR. Ab dem Jahr 1977 arbeitete er als Korrespondent für die ARD. Später ging er nach Ost-Berlin und London.