Peter Zwegat: Eiskalt ersetzt! Bittere Klatsche für den Schuldnerberater

Die Freude der Fans dürfte jedoch getrübt sein: Denn Kult-Schuldnerberater Peter Zwegat wird in der Neuauflage nicht mehr dabei sein. Stattdessen kommt ein Neuer - es handelt sich dabei um Stilianos Brusenbach. Er ist Diplom-Volkswirt und arbeitet seit 15 Jahren als Steuerberater in Düsseldorf und Heinsberg. Ausgestrahlt wird die Neuauflage am 25. Oktober 2021 bei RTL - darin geht es gleich um zwei Familien. Stilianos Brusenbach soll sich demnach nicht nur um die Finanzen, sondern auch um die Alltagsprobleme der Familien kümmern.

Wie schlecht geht es Peter Zwegat wirklich? Mehr dazu hier im Video: