Petra Arvela: Der "Biggest Loser"-Coach verrät die besten Abnehm-Tipps

Wie wird man die Feiertagspfunde am besten los?

Mit einem relativ großem Kaloriendefizit, das heißt mehr Kalorien verbrennen als man zu sich nimmt. Also einfach weniger Kalorien essen und mehr Bewegung. Ich kann es nicht oft genug betonen: Es gibt keine Zaubermittel oder Wunderdiäten. Man kann ohne ein Kaloriendefizit nicht abnehmen. Und man muss nicht direkt in Panik verfallen. Meistens ist das Extragewicht ein Mix aus Fett und Wasser, weil das Essen ja meistens auch sehr salzig ist. Also man muss sich nicht unbedingt direkt nach einem Weihnachtsessen wiegen. (lacht)

Welche Übungen kann man schnell und gut in den Alltag integrieren?

Es gibt sehr viele, um einige zu nennen: Kniebeugen, Ausfallschritte, Planks mit verschiedenen Variationen, Liegestütze, Burpees. Mit diesen Übungen hat man schon ein gutes Ganzkörpertraining.

Wie überwindet man am besten seinen inneren Schweinehund?

Den inneren Schweinehund überwindet man zu 100 Prozent, wenn die Ziele wichtig genug sind. Jeder sollte sich Gedanken darüber machen. Zum Beispiel ist für mich mein Training etwas, das ich einfach machen „muss“’, weil ich Ziele habe, die mir wichtig sind und die ich erreichen möchte.

Was sollte man bei der Ernährung beachten, um abzunehmen?

Abnehmen ist theoretisch sehr unkompliziert: Man muss nur in ein Kaloriendefizit kommen. Es ist aber praktisch nicht wirklich so unkompliziert, weil es so viele verschiedene bio-psycho-soziale Faktoren gibt. Aber die besten Tipps: Kaloriendefizit, viel Gemüse, Obst, frische Lebensmittel, genug Proteine, genug gesunde Fette, keine verarbeiteten Lebensmittel. Also einfach die Basic-Sachen. Es ist auch relativ egal, ob man zwei oder sechs Mal am Tag isst. Das Essen hat vor 18 Uhr und nach 18 Uhr genau die selbe Anzahl an Kalorien. (lacht)

Hast du einen Tipp gegen den fiesen Heißhunger, der einen manchmal überkommt?

Erst einmal versuchen, Wasser zu trinken und zehn Minuten warten. Wenn es nicht vorbei geht, dann einen Spaziergang machen. Wenn der fiese Heißhunger dann immer noch da ist, dann am besten einen gesunden Snack wie Karotten mit Hummus essen.

