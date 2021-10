Philipp Stehler: Erschütternde Beichte von dem "Bachelorette"-Star"

"Es hat einige Zeit gedauert, bis ich so weit war, dieses Bild zu posten. Ziemlich genau 1 Jahr und 2 Wochen. Denn am 22.09.2020 konnte mir mein künstlicher Darmausgang wieder abgenommen werden", schreibt der TV-Star zu dem Foto. "Ich litt viele Jahre an Colitis ulcerosa und der künstliche Darmausgang hat mir das Leben gerettet! Ich habe in den letzten Jahren viel über mich selbst und das Leben gelernt", offenbarte Philipp Stehler weiter.