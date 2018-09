Philipp Stehler & Pamela: Jetzt bricht sie endlich ihr Schweigen!

Eigentlich wirkten Philipp und Pam so glücklich. Auf zeigten sie sich immer wieder als verliebtes Paar. Doch hinter den Kulissen sah es ganz anders aus. Auf Instagram verkündete Philipp das Liebes-Aus: "Wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir gemerkt haben, dass es nicht weitergeht und haben deshalb die Beziehung beendet."

Philipp soll Pam mit Gerda Lewis betrogen haben

Doch was war der wahre Grund für die Trennung? Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Gerda Lewis gab zu, dass sie während der Beziehung eine heiße Affäre mit dem Ex-Polizisten hatte. "Mitte Mai hat ' " angefangen. In der Zeit ist zwischen uns was gelaufen", erzählte sie "Promiflash". "Ich habe mich von ihm verleiten lassen. Er meinte: 'Ich will mit dir unbedingt mal weg, lass mal irgendwo hinfahren.' Da macht man sich als Frau natürlich Hoffnungen, weil man nicht denkt, dass man einfach ein Spielzeug für ihn ist." Philipp erzählte Gerda angeblich, dass die Beziehung mit Pam nur PR sei. "Er hat immer gesagt, dass er mit ihr öffentlich zusammen ist, aber da läuft nichts. Er will sie nicht, er will mich. Er hat's mir auch so verklickert, dass sie das wüsste."

Erste Worte von Pamela

Bisher schwieg Pam zu den ganzen Vorwürfen. Doch jetzt meldete sie sich im Interview mit " " zum ersten Mal zu Wort. "Ich komme mir irgendwie vor wie im falschen Film. Und ich hoffe, dass irgendwann jemand sagt: 'Hey das ist alles nur ein Albtraum'", erzählte sie unter Tränen. Letzte Woche trennten sich die beiden per Sprachnachricht. "Ich bin kein Mensch, der sofort alles beendet und aufgibt. Deswegen habe ich erstmal um die Beziehung gekämpft. Letzten Endes habe ich aber gemerkt, dass er nicht mehr möchte." Eine Fake-Beziehung stritt die Studentin aber ab: "Für mich war es definitiv Liebe. Ich habe mir alles vorstellen können, ich habe seine Familie kennengelernt."​ Eine Liebescomeback ist aber definitiv ausgeschlossen. Dafür sitzt der Schmerz bei Pam einfach zu tief...