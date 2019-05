Philipp Stehler: Trennung von Freundin Antonia!

Reddit this

Liebes-Aus bei "Bachelor in Paradise"-Kandidat Philipp Stehler! Er ist nicht mehr mit seiner Antonia zusammen...

Philipp Stehler hatte bisher einfach kein Glück mit den Frauen. Seine Beziehung mit "Bachelor in Paradise"-Freundin Pam ging kurz nach der Show in die Brüche. Angeblich weil er sie mit der neuen "Bachelorette" Gerda Lewis betrogen hatte. Nach dem ganzen Liebes-Drama schien Philipp in Fitness-Bloggerin Antonia endlich die Richtige gefunden zu haben…

Kein böses Blut zwischen Philipp und Antonia

Doch jetzt gab Antonia überraschend via die Trennung bekannt. "Wir sind im Guten auseinander gegangen. Wir verstehen uns nach wie vor. Wir sind seit längerem jetzt schon kein Paar mehr", teilte sie den Fans mit Tränen in den Augen mit. Aufgrund Philipps schlechten Gesundheitszustands habe sie das Liebes-Aus so lange geheim gehalten.

Große Sorge um Philipp

Denn der -Star leidet unter der chronischen Darmerkrankung "Colitis ulcerosa". Mit alternativen Heilmethoden versuchte er, gegen die Krankheit anzukämpfen. Doch sein Zustand verschlechterte sich rapide. 25 Kilo hat er bereits abgenommen. "Irgendwann muss man sich eingestehen: Es geht nicht mehr", erklärte er in seiner Instagram-Story. Zur Trennung meldete er sich noch nicht zu Wort.