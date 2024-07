Pia Tillmann & Zico Banach: Verlobt! Doch das freut nicht alle

Pia Tillmann (36) und Zico Banach (32) sind verlobt! Das gab das Ex-"Sommerhaus der Stars"-Pärchen nun auf Instagram bekannt. In einem Video ist zu sehen, wie Zico im Kroatienurlaub auf die Knie fällt, um sener Pia die Frage aller Fragen zu stellen. Das Video zeigt die beiden in Badekleidung und nassem Haar am Meer. Pia ist sichtlich überwältig von dem Moment, schläg ihre Hände vor dem Kopf zusammen. Anschließend küssen und umarmen sie sich. "She said no, but loved the ring" (z. Dt, "Sie hat nein gesagt, liebt aber den Ring"), schreibt Zico als kleinen Scherz zu dem Video.

Jetzt meldet sich Pia in ihrer Instagram-Story zurück von Zuhause und erzählt von diesem schönen Moment. Doch offenbar gönnt nicht jeder ihnen ihr Glück ...