Pierre Sanoussi-Bliss: Trennung nach 23 Jahren – kurz vor dem Dschungelcamp

Für Pierre beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt, und dieser führt ihn direkt in den australischen Dschungel. Ab dem 24. Januar wird er sich in der beliebten RTL-Show mit anderen Prominenten spannenden Herausforderungen stellen. Das Dschungelcamp startet in diesem Jahr zur Primetime um 20:15 Uhr und die Zuschauer können wieder per Voting mitentscheiden, welche Stars sich den Prüfungen stellen müssen.

Ob Pierre während seiner Zeit im Camp weitere Einblicke in seine Trennung geben wird, bleibt abzuwarten – seine Fans würde es sicherlich freuen!