Pietro Lombardi: Bittere Liebes-Klatsche für Melissa!

Reddit this

Was läuft denn wirklich zwischen Pietro Lombardi und "Love Island"-Kandidatin Melissa. Jetzt machte er eine überraschende Ansage...

Die Liebesgeschichte von und Melissa begann so romantisch. Wochenlang himmelte er sie vor dem an. Nach der Sendung konnten sich die beiden endlich persönlich kennenlernen - und Pietro war völlig hin und weg. "Es fühlt sich genauso richtig an wie bei Sarah!", schwärmte er von seiner Traumfrau. Doch sind die Schmetterlinge mittlerweile etwa wieder verflogen?

Bittere Klatsche für "Love Island"-Melissa

Pietro dreht nämlich gerade mit seinen Kollegen , und in Südafrika für den "DSDS"-Recall. Während der Drehpause nahm er sich Zeit, um die Fragen seiner Fans auf zu beantworten. "Warum noch Single?", hakte ein neugieriger Follower nach. Pietros knappe Antwort: "Weil ich nicht vergeben bin."

Pietro Lombardi: Bittere Beichte! Er kann es nicht mehr verstecken

Autsch! Diese Worte werden Melissa sicherlich nicht gefallen. Ist die " "-Kandidatin etwa schon wieder Geschichte? Dazu hielt sich Pietro bedeckt. Aber wer weiß, vielleicht wollen die beiden auch einfach nichts überstürzen...

Vor kurzem rastete Pietro heftig in einem Hotel aus. Die schockierenden Aufnahmen seht ihr im Video: