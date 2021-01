Pietro Lombardi: Corona diagnostiziert!

"Ich bin heute Morgen aufgestanden und habe so ein unwohles Körpergefühl gespürt, was ich vorher so noch nie gespürt habe. Mein Bauch hat mir gesagt 'Komm, mach mal einen Coronatest'", berichtet Pietro in seiner Story. Sein Bauchgefühl hat ihn nicht getäuscht. "Ich wurde leider auch positiv getestet. Auf jeden Fall heißt das für mich jetzt, dass ich Corona habe und zu Hause bleiben muss." Ohje, das sind ja gar keine erfreulichen Nachrichten. Doch via Instagram wird er seine Fans sicherlich auf dem Laufenden über seinen Gesundheitszustand halten.