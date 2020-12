Pietro Lombardi: Das hält er wirklich von Laura Marias Influencer-Karriere!

Mittlerweile ist es schon ein paar Wochen her, dass Pietro Lombardi und Laura Maria sich getrennt haben. Während es am Anfang noch so aussah, als könnte es ein Liebes-Comeback geben, ist mittlerweile klar, dass die beiden weiterhin getrennte Wege gehen werden. Doch das ändert nichts daran, dass immer noch zahlreiche Fans wissen wollen, was die hübsche Single-Frau treibt. Mittlerweile kann Laura Maria sich über 325.000 Instagram-Follower freuen. Das ist natürlich auch an ihrem Ex-Freund nicht spurlos vorbeigegangen...