Pietro Lombardi: So tickt seine neue Freundin Laura Maria wirklich

So sehr sich die Fans für Pietro Lombardi freuen, so brennend interessiert sie auch, wie sich die beiden eigentlich kennen gelernt haben. Zwar schweigt Pietro Lombardi bislang, doch die Gerüchteküche brodelt bereits. „Ich date mehr übers Schreiben auf Instagram und Facebook“, verriet der Sänger vor einiger Zeit gegenüber „Closer“. Haben sich Pietro Lombardi und seine Freundin also über Instagram kennen gelernt? Wahrscheinlich wäre es, immerhin ist Laura Maria als Influencerin ziemlich gut vernetzt. Immer wieder streuen beide Indizien, wie ähnliche Storys oder eine passende Nagellackfarbe auf den Bildern! Doch auch ihre Sport-Leidenschaft könnte die beiden frischverliebten Turteltauben zusammengeführt haben. So ist der Boxer und Personal Coach Deniz Ilbay ein gemeinsamer Bekannter von Pietro Lombardi und seiner mutmaßlichen neuen Freundin. Doch ob auf Instagram oder am Boxsack, die beiden sind jetzt schon ein echtes Traumpaar!

So verliebt haben wir Pietro Lombardi schon lange nicht mehr gesehen: